POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall

Ein gefährliches Überholmanöver im Gegenverkehr ist der Grund dafür, dass am Freitagmittag auf der Landstraße zwischen Pfalzgrafenweiler und Herzogsweiler ein Autofahrer seinem Vordermann aufgefahren ist. Auf der Strecke in Richtung Herzogsweiler versuchte der 31 Jahre alte Fahrer eines Opel an einer unübersichtlichen Stelle seinen Vordermann zu überholen. Als ihm ein Suzuki entgegenkam, musste er stark abbremsen und wieder einscheren um eine frontale Kollision zu verhindern. Auch die Fahrerin des Suzuki musste sehr stark bremsen um den Unfall zu verhindern. Die 18 Jahre alte Lenkerin des Fiat, der hinter dem Suzuki in Richtung Pfalzgrafenweiler unterwegs war, bemerkte die Starke Bremsung des Suzuki zu spät. Sie fuhr wuchtig auf. Der Schaden, der dabei entstand wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

