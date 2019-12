Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallverursacher gesucht

Freudenstadt (ots)

Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Freitagmittag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr am Bahnhof ein Auto angefahren wurde, sucht das Polizeirevier Freudenstadt. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Verursacher den direkt zu den Bahngleisen geparkten weißen VW Touran. Der Schaden, der dadurch entstand wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell