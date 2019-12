Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrecher stiehlt Bargeld aus Spielothek

Balingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben sich Einbrecher mittels schweren Werkzeugs Zutritt zu einer Spielothek in der Lange Straße verschafft. Die Diebe entfernten teile der Außenwand und gelangten so ins Innere. Sie plünderten einen Spielautomaten und durchsuchten das Gebäude. Mehrere Tausend Euro erbeuten die Täter. Das Polizeirevier Balingen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammen hang stehen könnten, sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

