Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auseinandersetzung vor Gaststätte

Tuttlingen (ots)

In der Karlstraße sind am frühen Samstag drei Männer im Alter zwischen 30 und 53 Jahren aneinandergeraten. Was genau Grund der Handgreiflichkeiten war prüft derzeit das Polizeirevier Tuttlingen. Ein Mann wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

