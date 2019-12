Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei sucht Wagen nach Unfallflucht

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier Tuttlingen zu einem Unfall, bei dem am Freitagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein Autofahrer einen geparkten Wagen in der Mühlsteigstraße angefahren hat. Der Verursacher, der nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich ein weißes Auto fuhr, flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden von mehr als 2.500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wird gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell