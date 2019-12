Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Sperrung der L409 nach Unfall eines PKWs mit Viehanhänger

Dornhan (ots)

Am Donnerstag ist auf der Schwarzwaldstraße in den Abendstunden ein Gespann aus Fahrzeug und Viehanhänger teilweise umgekippt. Ein 64-Jähriger war um 19 Uhr auf der Schwarzwaldstraße unterwegs, als er aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schlingern geriet. Sein Toyota kippte auf die Fahrerseite und der Anhänger riss ab. Sowohl der Fahrer, als auch die transportierten Schafe blieben unverletzt. Der PKW, an dem 6000 Euro Sachschaden entstand, konnte wieder aufgestellt und abgeschleppt werden. Währenddessen wurde die L409 vorübergehend gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.

