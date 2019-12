Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Necker) 72-Jähriger attackiert Polizisten

Sulz am Neckar (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein älterer Mann in Glatt zwei Polizisten tätlich angegriffen. Die Beamten begaben sich um 10.30 Uhr nach Glatt zur Wohnung einer Person gegen die mehrere Vorführbefehle vorlagen. Der Mann gab an, die noch offenen Geldstrafen nicht zu bezahlen. Aus diesem Grund vollstreckten die Polizisten die Vorführbefehle, weshalb der 72-Jährige zur nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Bereits auf dem Weg aus seinem Haus widersetzte sich der ältere Herr der Maßnahme. Im Streifenwagen beleidigte er die Beamten mehrfach, ehe er versuchte diese zu schlagen. Die Polizisten wurden jedoch nicht verletzt.

