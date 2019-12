Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) 10.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind auf der B462 zwischen Zimmern ob Rottweil und der B27 zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Um 17:40 Uhr befuhr ein 50-Jähriger die B462 in Richtung Tuttlingen. Verkehrsbedingt musste der Fahrer seinen Audi A6 an dem Auffädelungsstreifen nahe dem Hegneberg abbremsen. Der 18-jährige Autofahrer hinter ihm bemerkte dies zu spät, weshalb es zum Unfall kam. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro.

