Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen-Herrenzimmern) Unachtsamer Nikolaus verursacht Unfall

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Ein Mann in Nikolausverkleidung hat am Donnerstagabend einen Unfall in Herrenzimmern verursacht. Der verkleidete Fußgänger überquerte um 21:20 Uhr die Bösinger Straße kurz nach dem Mühlenweg. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Ein 72-jähriger Autofahrer konnte seinen Pkw noch rechtzeitig vor dem Nikolaus stoppen. Der nachfolgende Golf konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW des Vordermanns auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den beiden PKW wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

