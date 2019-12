Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfall führt zu Totalschaden

Sulz am Neckar (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein 49-Jähriger auf der K5508 von Glatt in Richtung Hopfau mit seinem PKW überschlagen. Dabei ist er nicht verletzt worden. Um 17:35 Uhr befand sich der Autofahrer mit seinem Smart auf dem Weg von Glatt nach Hopfau. In einer Rechtskurve kam der Mann durch Glätte von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, doch der Fahrer blieb unverletzt. Am Smart entstand Totalschaden.

