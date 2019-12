Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfallflucht bei einem Modemarkt - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstag ist zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Modemarkts in der Schwenninger Straße ein abgestelltes Auto beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte gegen einen geparkten Audi TTS. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Sachschaden am Audi beträgt circa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

