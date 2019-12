Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Unachtsamkeit führt zu Unfall - 9000 Euro Schaden

Blumberg (ots)

Am Donnerstagabend hat ein 30- Jähriger auf der Landesstraße 214 zwischen Epfenhofen und Blumberg ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Der Fahrer eines Seats befuhr gegen 18:30 Uhr die L214 von Epfenhofen kommend nach Blumberg. In einem Moment der Unachtsamkeit kam der Autofahrer in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Renault. Dies resultierte in einem Sachschaden von etwa 9000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

