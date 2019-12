Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Autofahrerin übersieht kleines Mädchen auf einem Fußgängerüberweg - Achtjährige leicht verletzt

Tuningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem achtjährigen Mädchen und einem Auto ist es am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg nahe der Kronenapotheke gekommen. Eine 20-jährige Fahrerin eines Toyotas war auf der Staigstraße in Richtung der Straße "Auf dem Platz" unterwegs. Auf Höhe der Kronenapotheke wurde die junge Autofahrerin vom Gegenverkehr geblendet, weshalb sie ein Kind übersah, das gerade über den Fußgängerüberweg ging. Die Achtjährige wurde vom Auto erfasst und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Beim Sturz zog sich die Kleine eine Beule am Kopf und Blutungen im Mundbereich zu. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es zur weiteren Beobachtung verblieb. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp/Patrick Kläger

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell