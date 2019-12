Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet nach Hause

Freudenstadt (ots)

Ein 63-Jähriger Autofahrer hat am gestrigen Vormittag einen Fußgänger angefahren und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Der Fahrer bog mit seinem Opel gegen 10.20 Uhr von der Ludwig-Jahn-Straße in die Uhlandstraße ein. Hierbei übersah er einen Fußgänger, der in diesem Moment die Straße überquerte. Der 72-jährige Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und fiel zu Boden.

Ein 67-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz saß, öffnete daraufhin zunächst die Tür und sprach mit dem Geschädigten. Als dieser ihn aufforderte, die Polizei zu rufen, zog er die Autotür wieder zu und der Fahrer fuhr schnell über die Uhlandstraße davon.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, riefen die Polizei und kümmerten sich um den 72-jährigen Mann. Dieser wurde mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch das KFZ-Kennzeichen des Opelfahrers merkten sich die Zeugen, sodass der Halter von der Polizei ermittelt werden konnte. Eine Streife fuhr daraufhin zu seiner Anschrift, wo der Pkw inzwischen auch stand.

Erst nach einiger Zeit reagierte der 63-Jährige auf das Klingeln der Beamten und öffnete die Tür. Er gab nach Belehrung zu, gefahren zu sein. Die Überprüfung seines Atemalkohols ergab einen Wert von 0,78 Promille. Daher wurden eine Blutprobe sowie die Beschlagnahmung des Führerscheins richterlich angeordnet. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

