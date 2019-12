Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Einbruch in zwei Geschäfte

Trossingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Frisörsalon in der Hohnerstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug die Tür zum Frisörgeschäft auf und verschafften sich so Zutritt in die Geschäftsräume. Die Eindringlinge durchstöberten den gesamten Thekenbereich nach Bargeld. Anschließend durchbrachen die Täter eine gemauerte Wand und drangen in das angrenzende Tabakgeschäft ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Ganoven Zigaretten, Feuerzeuge und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) entgegen.

