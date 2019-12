Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Auffahrunfall auf B 28 fordert 6.000 Euro Sachschaden

Horb (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 6.000 Euro Sachschaden ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 28 gekommen. Ein 77-Jähriger war mit seinem Fahrzeug um 15 Uhr von Talheim in Richtung Horb unterwegs, als er aufgrund des Verkehrs anhalten musste. Dies bemerkte ein 44-jähriger Autofahrer, der hinter ihm auf der Bundesstraße unterwegs war, zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 77-jährigen Mannes auf. An beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

