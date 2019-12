Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen - Zwei Leichtverletzte

Freudenstadt (ots)

Beim Linksabbiegen hat ein VW-Fahrer am Donnerstagabend einen anderen Pkw übersehen, wodurch es zum Unfall kam. Der 22-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug um 19.20 Uhr von der Rudolf-Diesel-Straße nach links auf die K 4741 abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 51-Jährigen, die von links kommend auf der Kreisstraße unterwegs war und daraufhin frontal gegen die Fahrertür des VW prallte. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Michaela Gerster

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-118

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell