Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Vordach eines Modehauses durch Transporter beschädigt

Bad Dürrheim (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, im Bereich eines Modehauses in der Schwenninger Straße ereignet hat. Ein Fahrer eines Ford Transit Transporters musste aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges ausweichen und fuhr dabei unter das Vordach eines angrenzenden Modehauses. Hierbei verschätzte sich der Transporter-Fahrer mit der Höhe des Fahrzeugs, so dass es zur erheblichen Beschädigung des Vordaches kam. Personen wurden nicht verletzt.

