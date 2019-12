Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Fußgängerin wird angefahren und verletzt

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist eine 57-jährige Fußgängerin in der Niedere Straße von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden.

Kurz vor 7:30 Uhr befuhr ein Kurierfahrer mit seinem PKW die Niedere Straße in Villingen-Schwenningen. Als der 56-Jährige einen Moment nicht aufpasste, erfasste sein Hyundai eine in selber Richtung gehende Fußgängerin am linken Bein. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

