POL-TUT: (Burladingen) Lastwagen streift Auto in Rechtskurve

Burladingen (ots)

12.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Stetten u.H. Und Burladingen entstanden, als ein Lastwagen beim Durchfahren einer Kurve teilweise in die Gegenspur hineinragte.

Der LKW fuhr gegen 17.50 Uhr von Stetten in Richtung Burladingen. In einer Rechtskurve zwischen dem Talhof und dem Rastplatz Hinterbühl kam der Lastwagen mit seinem Heck über die Fahrbahnmitte hinaus. Deswegen streifte er einen aus der Gegenrichtung vorbeifahrenden PKW. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

