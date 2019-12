Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Junger Autofahrer nach Überschlag leicht verletzt

Epfendorf (ots)

Am Mittwochabend hat sich ein 19-Jähriger mit seinem PKW auf dem Weg von Talhausen nach Epfendorf überschlagen. Dabei ist der junge Mann leicht verletzt worden.

Um kurz vor 22 Uhr war der 19-Jährige auf der L424 von Talhausen nach Epfendorf unterwegs. Aufgrund von Glätte kam sein Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. In der Folge überschlug sich der PKW und landete auf dem zwei Meter tiefer liegenden Feld. Der junge Mann konnte selbständig aus dem Auto aussteigen. Weil das Fahrzeug anfing zu qualmen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Epfendorf verständigt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Abklärung in die Helios Klinik nach Rottweil. Der Nissan musste per Kran geborgen und abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Schaden von 6000 Euro.

