Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

In der Herrenmühlenstraße in Balingen ist am Dienstagmittag ein PKW beschädigt worden. Der Verursacher oder die Verursacherin hat sich widerrechtlich vom Unfallort entfernt.

Die Fahrerin eines VW Multivan parkte ihr Auto zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr auf dem zweiten Parkplatz vor der Zufahrt zum Rathaus. Als sie später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückging, musste sie feststellen, dass jemand den linken Außenspiegel und die Fahrertüre beschädigt hatte. Der Schaden beläuft sich auf circa 1350 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

