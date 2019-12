Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Beim Ausparken PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

In Balingen hat am Mittwochmittag ein unbekannter BMW-Fahrer beim Ausparken in der Froschstraße einen PKW beschädigt. Anschließend ist er unerlaubterweise vom Tatort weggefahren.

Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor dem Geschäft "Shockers" geparkten Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Kennzeichen des BMW wurde von einer unbekannten Zeugin notiert und am beschädigten Fahrzeug hinterlassen.

Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sowie alle weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, sich beim Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

