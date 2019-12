Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrer ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss Unfall verursacht

Tuttlingen (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr, in der Jetterstraße gegen einen Gartenzaun gefahren und ist anschließend geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter konnten den Unfallflüchtigen in der Schaffhauser Straße kontrollieren. Bei der Kontrolle stellen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung. Der 36-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell