Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Unachtsamkeit endet mit Unfall - 10.000 Euro Sachschaden

Loßburg (ots)

Am Dienstagabend hat ein 58- Jähriger in der Gottlieb-Daimler-Straße aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto gestreift. Insgesamt ist ein Schaden von 10.000 Euro entstanden.

Der Fahrer eines Fiat Panda befuhr um 20:45 Uhr die Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung der Keplerstraße. In Folge von Unachtsamkeit streifte er dabei einen BMW X3, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte. Dies resultierte in einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

