Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Gebüsch bei der Sichelschule brennt

Balingen (ots)

Am Dienstag, kurz vor 22 Uhr, hat in der Behrstraße, bei der Sichelschule, eine Hecke gebrannt. Die Feuerwehr wurde verständigt. Der Brand war nicht groß. Zum Löschen reichte ein Feuerlöscher. Es gab drei Stellen, an denen das Feuer eventuell einen Sachschaden verursacht hat. Wie die Hecke in Brand geriet ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Sachbeschädigung.

