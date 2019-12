Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Exhibitionist im Bereich Hölderlinstraße

Dammstraße

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, ist im Bereich der Hölderlinstraße / Dammstraße ein Exhibitionist gegenüber einem 16-jährigen Mädchen aufgetreten. Der unbekannte Täter lief der 16-Jährigen ab dem Bahnhof hinterher. Das Mädchen überquerte die Holzbrücke über den Neckar und wollte Richtung Höderlinstraße weitergehen. Auf der Holzbrücke ging der Täter an dem Mädchen vorbei und wartete anschließend am Rad- und Fußweg in Richtung Aistaig. Beim erneuten aufeinandertreffen, begann der Mann sich selbst zu befriedigen und leuchtete hierbei mit der Taschenlampe seines Mobiltelefons auf sein Geschlechtsteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

