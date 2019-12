Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) A81 Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Deißlingen (ots)

Am Dienstag hat ein Sattelzugfahrer aufgrund eines unachtsamen Spurwechsels auf der Autobahn einen Unfall verursacht. Gegen 18.40 Uhr war der 41-jährige Sattelzugfahrer in Richtung Stuttgart unterwegs und scherte zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil auf den Überholstreifen aus, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen. Hierbei übersah der 41-Jährige eine VW Passat eines 30-Jährigen, der sich auf der Überholspur von hinten näherte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der Passat-Fahrer nach rechts aus und schleuderte in der Folge gegen die Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell