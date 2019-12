Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht beim Kaufland - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Kaufland-Parkplatz in der Kaullastraße ein unbekanntes Auto gegen einen stehenden Mercedes Benz A170 geprallt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der oder die Schuldige gaben sich bisher nicht zu erkennen. Deswegen ermittelt das Polizeirevier Hechingen wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

