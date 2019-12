Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) B27: VW Passat fährt auf Überholspur des Gegenverkehrs

Dotternhausen (ots)

Am Donnerstagabend ist auf der B27 bei Dotternhausen ein VW Passat auf die Überholspur des Gegenverkehrs geraten und dabei gegen einen Mercedes gestoßen. Es entstand Sachschademn.

Gegen 17.20 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem VW Passat von Dotternhausen in Richtung Schömberg. Kurz nach Dotternhausen kam der 49-Jährige nach links auf die Überholspur des Gegenverkehrs. Der Fahrer eines dort entgegenkommenden Mercedes konnte die Überholspur verkehrsbedingt nicht verlassen. So kam es zu einer zum Glück nicht heftigeren Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 8000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

