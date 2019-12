Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbrecher stehlen Maschinen und Werkzeuge

VS-Villingen (ots)

Bei einem Einbruch in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus in der Sperberstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr brachen die Gauner im Obergeschoss des Gebäudes die Bautür zu einem Raum auf, in dem eine Firma ihre Gerätschaften aufbewahrte. Die Täter nahmen alle Maschinen und einen Großteil des Werkzeugs mit. Was genau fehlt, muss die geschädigte Firma erst noch im Detail feststellen. Der Schaden geht auf jeden Fall in die Tausende.

Wer im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei Villingen, Telefon 07721 601 0, zu melden.

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

