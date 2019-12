Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) LKW-Rad verursacht Unfall mit Personenschaden

Dunningen (ots)

Sich lösende Zwillingsräder eines LKWs haben am Montagmittag zwischen Dunningen und Seedorf einen Unfall verursacht, bei dem ein Verkehrsteilnehmer verletzt wurde.

Als der LKW-Fahrer um 13:00 Uhr von Seedorf in Richtung Dunningen fuhr, lösten sich die hinteren linken Zwillingsräder vom Fahrzeug. Eines der beiden Räder kollidierte anschließend mit dem Auto eines 65- Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Dabei prallte das Rad zuerst gegen den Frontbereich des VW Touran, ehe es im umliegenden Ackerland liegen blieb. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die Heliosklinik nach Rottweil verbracht. Der Sachschaden an den Autos wird auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

