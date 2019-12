Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Obernheim) Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

Obernheim (ots)

In Obernheim hat sich am Montagmorgen an der Einmündung Hauptstraße/Gartenstraße ein Vorfahrtsunfall ereignet, bei dem alle Beteiligten unverletzt blieben.

Um 07:00 Uhr fuhr ein 55- Jähriger von der Gartenstraße über die Hauptstraße. Dabei übersah der Fahrer die sich von links auf der bevorrechtigten Hauptstraße nähernde Fahrerin eines VW Caddy. Trotz Bremsung und Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben beide unverletzt. Die Schäden an den Autos betragen etwa 6500 Euro.

