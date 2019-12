Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, in der Gerwigstraße einen Skoda Oktavia beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

