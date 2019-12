Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Montag, gegen 16.10 Uhr, auf der Landesstraße 185 zugezogen. Der junge Mann war mit seinem Fiat Punto von Geisingen in Richtung Blumberg unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die B 27 verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Kleinwagen und kam nach links von der Straße ab. Der Fiat überschlug sich im angrenzenden Acker und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde zur Beobachtung mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe errichtete die Feuerwehr eine Öl Sperre in dem parallel verlaufenden Entwässerungsgraben.

