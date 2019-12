Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Heranwachsender verursacht Unfall mit Personenschaden

Balingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der B463 an der Ampel in Höhe der Abfahrt Dürrwangen zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine 30-Jährige Frau leicht verletzt wurde.

Gegen 17:30 Uhr befand sich die Geschädigte auf der B463 von Balingen-Weilstetten in Richtung Albstadt-Laufen, als sie an der Ampel der Abfahrt Dürrwangen anhalten musste. Der hinter ihr befindliche Autofahrer bemerkte dies zu spät und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Während die Geschädigte leichte Verletzungen erlitt, blieben der 18-jährige Unfallverursacher, sowie sein 17-jähriger Beifahrer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

