Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Sachbeschädigung an PKW durch umgeworfenes Schild - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2019, 16:30 Uhr bis 01.12.2019, 13:00 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Wilhelmstraße in Balingen ein Warnschild umgeworfen, wodurch an einem geparkten Renault ein Sachschaden von circa 3000 Euro entstand. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433/264-0 in Verbindung zu setzen.

