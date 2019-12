Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vorfahrt genommen -Frau nach Unfall verletzt

Oberndorf am Neckar (ots)

Leichte Verletzungen hat am Samstagmittag eine Frau erlitten, die als Beifahrerin in einem BMW in einen Unfall an der Kreuzung der Pfäfflinstraße mit der Spiegelhalterstraße verwickelt war. Bei dem Unfall hatte eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen auf der Spiegelhalterstraße entlangfuhr, dem BMW die Vorfahrt genommen. Der BMW kam von rechts aus der Pfäfflinstraße. Der BMW des 54 Jahre alten Fahrers stieß heftig gegen den Mini der 61 Jahre alten Unfallverursacherin. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 6.500 Euro. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

