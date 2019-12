Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar - Holzhausen) Einbrecher steigt in Wohnhaus in der Stadionstraße ein

Sulz am Neckar- Holzhausen (ots)

Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Stadionstraße verschafft. Der Täter warf eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchte er vom Untergeschoss bis unter das Dach sämtliche Zimmer. Was genau gestohlen wurde klärt derzeit das Polizeirevier Oberdorf. An dem eingeworfenen Fenster entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier unter Tel. 07423 81010 entgegen.

