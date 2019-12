Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Wohnungseinbruch

Schonach im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20.55 Uhr, in ein Wohnhaus in der Winterbergstraße eingedrungen. Die Täter schlugen ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür und entriegelten anschließend die Tür. In der Wohnung durchstöberten die Einbrecher Schublanden und Schränke. Mit Schmuck im Wert von rund 250 Euro verließen die Eindringlinge das Gebäude. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

