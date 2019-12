Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht aktuell das Polizeirevier Tuttlingen anlässlich einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits letztes Wochenende in der Ulrichstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer streifte zwischen Samstag, den 23.11. und Montag den 25.11. einen am Straßenrand auf Höhe der Bahnhofstraße geparkten VW T5 und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Am VW entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Auto des Verursachers um einen blauen Wagen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell