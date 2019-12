Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Einbruch in Firma

Bad Dürrheim (ots)

Unbekannt Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 20.20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in ein Firmengebäude in der Straße "Auf Stocken" eingedrungen. Die Einbrecher zertrümmerten eine Fensterscheibe und stiegen anschließend in die Büroräume des Betriebes ein. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

