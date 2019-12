Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) 80-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Vöhrenbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 80-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, auf der Landesstraße 172 zugezogen. Die Seniorin war mit ihrem Suzuki in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam die Autofahrerin aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Betonstützmauer. Die 80-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

