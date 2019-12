Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen-Hintschingen) Brennende Hecke fordert Einsatz der Feuerwehr

Immendingen-Hintschingen (ots)

Eine brennende Gartenhecke musste am Sonntagmorgen von der Feuerwehr in der Ortsstraße gelöscht werden. Eine 53 Jahre alte Frau hatte alte Asche an der Hecke entsorgt. Die noch glimmenden Reste entzündeten das Grün. Insgesamt drei Fahrzeuge der Feuerwehr Immendingen und ein Fahrzeug der Feuerwehr Tuttlingen rückten an um das Feuer zu bekämpfen. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus verhindert werden. Lediglich die Fassade wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.

