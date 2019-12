Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./Empfingen) Einbrecher aktiv - drei Wohnhäuser betroffen

Horb a.N./Empfingen (ots)

Am Freitag sind unbekannte Einbrecher gewaltsam in drei Wohnhäuser eingedrungen. Die Tatorte befinden sich in Dettensee, Nordstetten und Empfingen. Was alles gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen 8 Uhr und 20 Uhr hebelten die Täter an zwei Häusern jeweils ein Fenster auf, um danach einzusteigen. In Dettensee zertrümmerten die Einbrecher eine Scheibe. In allen Tatobjekten durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume. Sie durchwühlten dabei Schränke und Schubladen. Bisher steht fest, dass in Nordstetten ein Telefon und Bargeld gestohlen wurde. Was in Dettensee und in Empfingen fehlt, ist noch unbekannt.

