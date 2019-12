Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Spiegelstreifer mit Unfallflucht auf der L415 - Polizei sucht Zeugen

Geislingen (ots)

Nach einem Spiegelstreifer auf der L415 am westlichen Ortsrand von Geislingen hat sich die Verursacherin am Freitagabend zuerst aus dem Staub gemacht und sich erst später gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr streiften sich ein Mitsubishi und ein VW auf der Landstraße am Ortsrand in Richtung Rosenfeld. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge gingen dabei zu Bruch. Die Mitsubishi Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter, während der Fahrer des VWs anhielt und in einer Seitenstraße stehen blieb. Zirka eine Stunde nach dem Unfall meldete sich die 76-jährige Unfallverursacherin beim Polizeirevier Balingen. Bezüglich des Unfallhergangs gibt es Widersprüche, weshalb die Ermittler nach Zeugen suchen. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07433 264 0).

