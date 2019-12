Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Kellerbrand - Hochdruckreiniger in Flammen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Wegen eines technischen Defekts ist am Freitagmittag im Gasthaus Bad in der Baumannstraße ein Hochdruckreiniger in Brand geraten. Während Reinigungsarbeiten im Außenbereich der Gaststätte drang plötzlich Rauch aus einem Kellerfenster. Bei der sofortigen Nachschau wurde erkannt, dass das Basisgerät des Dampfstrahlers brennt. Anwesende Personen begannen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit der Brandbekämpfung. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor größerer Sachschaden entstand. Eine 26-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und kam deswegen ins Krankenhaus.

