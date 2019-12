Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Audi fährt unter Leitplanke durch -alkoholisierter Fahrer flüchtet

VS-Villingen (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein 26-jähriger Autofahrer, als er beim Abfahren von der B33 an der Anschlussstelle Villingen Mitte aus der Kurve flog und und der Leitplanke durchfuhr. Er hatte nach dem Unfall nur ein paar Schrammen. Weil er alkoholisiert war und nach dem Unfall zunächst verschwand, hat er jetzt keinen Führerschein mehr.

Der 26-Jährige fuhr mit seinem PS-starken Audi am frühen Samstagabend beim Landratsamt von der B33 in Richtung Schwenninger Straße ab. In der Rechtskurve der Abfahrt fuhr er geradeaus weiter und schlitterte über die angrenzende Wiese bis zur gegenüber liegenden Auffahrt auf die Bundesstraße. Dort krachte er mit hoher Geschwindigkeit gegen die Leitplanke, hob sie dabei an und fuhr unten durch. Erst nach mehreren Metern kam der Audi zum Stehen. Der Unfallverursacher verschwand zunächst von der Unfallstelle, meldete sich aber später beim Polizeirevier Villingen. Er war leicht verletzt und hatte Alkohol getrunken. Weil er Nachtrunk geltend machte, wurden ihm zwei Blutproben genommen. Seinen Führerschein behielt die Polizei. An dem Audi entstand Totalschaden. Die Polizei geht insgesamt von einem über 30.000 Euro liegenden Sachschaden aus. Der PKW wurde abgeschleppt.

