Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Wohnmobil rollt Richtung Abhang - Baumsetzlinge bremsen

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Freitagnachmittag ist ein Wohnmobil wegen nicht richtig angezogener Handbremse in der Wallfahrtstraße vom dortigen Busparkplatz aus fast einen Abhang hinunter gerollt. Zum Glück hatte das Gefährt noch nicht genügend Schwung, so dass ein paar dünne Baumsetzlingen zum Bremsen der unkontrollierten Fahrt ausreichten.

Eine Polizeistreife wurde gegen 15.15 Uhr auf das Wohnmobil aufmerksam. Das Fahrzeug stand am Rande des Abhangs bei den Parkflächen für Wohnmobile. Ein Vorderrad hatte bereits keinen Bodenkontakt mehr. Dünne Baumsetzlinge hatten ein Weiterrollen noch verhindern können. Das Wohnmobil war nach nur wenigen Metern Rollstrecke zum Glück noch nicht richtig in Fahrt. Die Feuerwehr wurde verständigt, um das Fahrzeug vom Abhang weg auf den Parkplatz zu ziehen. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell