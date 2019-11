Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb/Balingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Horb/Balingen (ots)

Am Freitag, zwischen 3 Uhr und 12 Uhr, ist ein unbekanntes Auto in Horb oder Balingen gegen einen Suzuki Swift geprallt und hat einen Sachschaden verursacht.

Die Besitzerin des betroffenen PKWs stellte ihr Auto gegen 3 Uhr in Horb, vor einem Gebäude in der Kaltenmoserstraße, nahe der Einmündung Steigle, ab. Als sie gegen 12 Uhr nach der Arbeit in Balingen zu ihrem PKW zurückkam, der auf dem Parkplatz beim Medizinischen Versorgungszentrum stand, hatte der Suzuki hinten einen Unfallschaden. Zuvor hatte sie den Schaden nicht bemerkt.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Der Unfall könnte sich sowohl in Horb als auch in Balingen ereignet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

